«Повышения радиационного фона нет»: в Энергодаре заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

В военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара заявили о попадании выпущенного украинскими войсками снаряда в один из энергоблоков Запорожской атомной станции. По словам представителей ВГА, нарушить работу объекта одним попаданием невозможно. Отмечается, что станция продолжает работу, повышения радиационного фона не наблюдается. Между тем украинские войска продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. За сутки ВСУ обстреляли ДНР более 40 раз, в том числе применив реактивные системы залпового огня.

В результате обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны украинских военных один из артиллерийских снарядов попал в энергоблок объекта, заявили в военно-гражданской администрации (ВГА) города Энергодара.

«Одно из попаданий — сквозное — было в энергоблок, (это был. — RT) артиллерийский снаряд», — рассказал ТАСС руководитель ВГА Энергодара Александр Волга. По его словам, энергоблок находится в нерабочем состоянии.

Он добавил, что обстановка на территории атомной станции постоянно отслеживается. Текущие показатели, по словам Волги, говорят о том, что «все системы работают и повышения радиационного фона нет».

Как пояснил представитель ВГА, структуру системы безопасности энергоблоков невозможно нарушить одним попаданием. По его словам, пятый и шестой энергоблоки ЗАЭС полностью генерируют энергию в общую систему.

«Но тем не менее факт остаётся фактом. Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть? Нужно принимать какие-то решения в рамках всех этих мероприятий», — сказал Волга.

Как подчеркнул представитель ВГА Энергодара, в ходе визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС экспертов ознакомили с последствиями обстрелов объекта со стороны ВСУ, в том числе продемонстрировали им места попаданий по крышам и хранилищам ядерного топлива.

«Это и площадка, которая хранит отработанное ядерное топливо, рядом с которой неоднократно падали снаряды. Он всё это, естественно, увидел, оценил, прекрасно понимая, что также были удары с боевых дронов, нанесённые непосредственно по подстанции», — сказал он.

Волга отметил, что задача МАГАТЭ касается обеспечения безопасности на ЗАЭС.

«Но всё-таки такие нюансы, связанные с ведением боевых действий и с массированными ударами со стороны ВСУ, они не могут опустить по той причине, что это тоже является одной составляющей безопасной работы атомной станции», — предположил Волга.

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Тем временем украинская сторона продолжает обстрелы Донецкой Народной Республики (ДНР). Как сообщили утром 4 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за прошедшие сутки противник обстрелял территорию республики 44 раза. Выпущен 241 боеприпас.

«На Донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм. На Ясиноватском — артиллерию 152 мм. На Горловском — РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, миномёты 120 мм», — говорится в сообщении.

Под огнём оказались такие населённые пункты, как Донецк, Зайцево, Горловка, Ясиноватая и Макеевка. За прошедшие сутки ранены десять гражданских лиц, повреждены 23 домостроения и 13 объектов гражданской инфраструктуры.

Между тем утром в воскресенье обстрелы ДНР продолжились. По данным представительства республики в СЦКК, после 06:00 зафиксировано около десяти новых обстрелов ДНР украинскими военными. В частности, около 09:00 противник обстрелял населённые пункты Зайцево и Макеевка из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и БМ-27 «Ураган».

В то же время в Луганской Народной Республике (ЛНР) заявили, что ВСУ в течение субботы, 3 сентября, не обстреливали территорию республики. Об этом со ссылкой на представительство ЛНР в СЦКК сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Как заявили в Народной милиции ЛНР, за сутки в результате действий военных республики уничтожены до 40 человек личного состава противника, два бронетранспортёра, четыре единицы специальной автомобильной техники и одна артиллерийская установка.

Между тем инженерно-сапёрные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики. В течение 3 сентября от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами, очищено более 7 га.