«Повышения радиационного фона нет»: в Энергодаре заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
В результате обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны украинских военных один из артиллерийских снарядов попал в энергоблок объекта, заявили в военно-гражданской администрации (ВГА) города Энергодара.
«Одно из попаданий — сквозное — было в энергоблок, (это был. — RT) артиллерийский снаряд», — рассказал ТАСС руководитель ВГА Энергодара Александр Волга. По его словам, энергоблок находится в нерабочем состоянии.
Он добавил, что обстановка на территории атомной станции постоянно отслеживается. Текущие показатели, по словам Волги, говорят о том, что «все системы работают и повышения радиационного фона нет».
Как пояснил представитель ВГА, структуру системы безопасности энергоблоков невозможно нарушить одним попаданием. По его словам, пятый и шестой энергоблоки ЗАЭС полностью генерируют энергию в общую систему.
«Но тем не менее факт остаётся фактом. Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть? Нужно принимать какие-то решения в рамках всех этих мероприятий», — сказал Волга.
Как подчеркнул представитель ВГА Энергодара, в ходе визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС экспертов ознакомили с последствиями обстрелов объекта со стороны ВСУ, в том числе продемонстрировали им места попаданий по крышам и хранилищам ядерного топлива.
«Это и площадка, которая хранит отработанное ядерное топливо, рядом с которой неоднократно падали снаряды. Он всё это, естественно, увидел, оценил, прекрасно понимая, что также были удары с боевых дронов, нанесённые непосредственно по подстанции», — сказал он.
Волга отметил, что задача МАГАТЭ касается обеспечения безопасности на ЗАЭС.
«Но всё-таки такие нюансы, связанные с ведением боевых действий и с массированными ударами со стороны ВСУ, они не могут опустить по той причине, что это тоже является одной составляющей безопасной работы атомной станции», — предположил Волга.
Тем временем украинская сторона продолжает обстрелы Донецкой Народной Республики (ДНР). Как сообщили утром 4 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за прошедшие сутки противник обстрелял территорию республики 44 раза. Выпущен 241 боеприпас.
«На Донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм. На Ясиноватском — артиллерию 152 мм. На Горловском — РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, миномёты 120 мм», — говорится в сообщении.
Под огнём оказались такие населённые пункты, как Донецк, Зайцево, Горловка, Ясиноватая и Макеевка. За прошедшие сутки ранены десять гражданских лиц, повреждены 23 домостроения и 13 объектов гражданской инфраструктуры.
Между тем утром в воскресенье обстрелы ДНР продолжились. По данным представительства республики в СЦКК, после 06:00 зафиксировано около десяти новых обстрелов ДНР украинскими военными. В частности, около 09:00 противник обстрелял населённые пункты Зайцево и Макеевка из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и БМ-27 «Ураган».
В то же время в Луганской Народной Республике (ЛНР) заявили, что ВСУ в течение субботы, 3 сентября, не обстреливали территорию республики. Об этом со ссылкой на представительство ЛНР в СЦКК сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Как заявили в Народной милиции ЛНР, за сутки в результате действий военных республики уничтожены до 40 человек личного состава противника, два бронетранспортёра, четыре единицы специальной автомобильной техники и одна артиллерийская установка.
Между тем инженерно-сапёрные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики. В течение 3 сентября от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами, очищено более 7 га.