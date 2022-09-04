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Власти Энергодара заявили, что Киев рассылает угрозы учителям города и шантажирует их

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Украинские власти постоянно шантажируют и рассылают угрозы учителям Энергодара, расположенного в Запорожской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации города Александр Волга.

«Бесцеремонность шантажа со стороны украинского правительства (находящейся под контролем Киева части. — RT) Запорожской области, то, что они постоянно рассылают какие-то угрозы, — эта ситуация не нова, она происходит с самого начала», — рассказал он ТАСС.

По словам Волги, украинские власти также запугивают родителей школьников, чтобы они не пускали детей в российские школы.

Волга назвал такие шаги Киева «низостью», поскольку манипуляция при помощи детей является «самым последним делом».

В мае член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что педагоги, руководители предприятий, мэры городов в регионе и другие люди, занятые в мирных профессиях, получают регулярные угрозы о тюремном заключении или смерти из-за сотрудничества с Россией.

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