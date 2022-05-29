Педагоги, руководители предприятий, мэры городов в Запорожской области и другие люди, занятые в мирных профессиях, получают регулярные угрозы о тюремном заключении или смерти из-за сотрудничества с Россией, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Мэры городов, директора предприятий... даже воспитательницы, нянечки, уборщики и дворники. Почему я говорю о них? Потому что им постоянно поступают угрозы, их терроризируют, им угрожают пожизненным заключением в тюрьме, им бьют стекла, угрожают смертью», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам собеседника агентства, «террор идёт постоянно», как в годы после Великой Отечественной войны, когда на Украине начали налаживать мирную жизнь, но бандеровцы препятствовали этому.

Ранее Рогов выразил мнение, что украинские военные базы на территории региона необходимо передать России.

Он заявил, что залогом безопасности области должно быть присутствие российской армии.