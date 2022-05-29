В Запорожской области заявили об угрозах в адрес учителей из-за сотрудничества с Россией
«Мэры городов, директора предприятий... даже воспитательницы, нянечки, уборщики и дворники. Почему я говорю о них? Потому что им постоянно поступают угрозы, их терроризируют, им угрожают пожизненным заключением в тюрьме, им бьют стекла, угрожают смертью», — сказал он в интервью ТАСС.
По словам собеседника агентства, «террор идёт постоянно», как в годы после Великой Отечественной войны, когда на Украине начали налаживать мирную жизнь, но бандеровцы препятствовали этому.
Ранее Рогов выразил мнение, что украинские военные базы на территории региона необходимо передать России.
Он заявил, что залогом безопасности области должно быть присутствие российской армии.