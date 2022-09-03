«Неудавшаяся провокация»: в Минобороны РФ заявили о попытке украинских военных захватить ЗАЭС

Около 50 боевиков, включая десять наёмников, были убиты и более 20 ранены в результате неудачной попытки захвата украинскими войсками Запорожской атомной электростанции. Как заявили в Минобороны РФ, провокация была предпринята накануне вечером, несмотря на присутствие на ЗАЭС представителей МАГАТЭ. По данным ведомства, десант численностью до 250 человек намеревался совершить высадку с катеров и моторных лодок на побережье Каховского водохранилища, однако после ударов российской авиации транспорт развернулся и ушёл на подконтрольное украинской стороне побережье. Как уточнили в оборонном ведомстве, позднее район выхода на берег остатков десанта был накрыт артиллерийским огнём.

Украинские военные накануне вечером предприняли очередную неудачную попытку захвата Запорожской атомной электростанции. Как отметил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Киев решился на этот шаг, несмотря на присутствие на ЗАЭС представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«2 сентября около 23:00 мск две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наёмников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного», — сказал Конашенков.

По его словам, четыре истребителя Су-30 и два вертолёта Ка-52 ВКС России нанесли удары по группировке противника, в результате чего было уничтожено 20 катеров и лодок. Остальная часть десантного транспорта развернулась и ушла в направлении берега, подконтрольного украинским войскам, уточнил Конашенков.

Позднее российская артиллерия нанесла удар по участку побережья, где вышли на берег остатки десанта. Были задействованы в том числе 203-мм гаубицы большой мощности «Малка». По данным Минобороны РФ, в ходе неудавшейся провокации потери националистов составили 47 человек убитыми, в том числе десять иностранных наёмников. Ещё 23 боевика получили ранения.

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Ранее в администрации Запорожской области сообщили, что украинская сторона попыталась высадить десант в освобождённой части региона, однако атаку удалось отбить. В администрации региона также рассказали о новых обстрелах территории ЗАЭС и прилегающих районов со стороны ВСУ.

Потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Как рассказали в Минобороны РФ, за минувшие сутки украинские военные предприняли ряд безуспешных попыток закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении.

«За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 230 военнослужащих», — заявил Конашенков.

Наряду с этим в Херсонской области российские истребители сбили два украинских штурмовика Су-25, а в Днепропетровской области — МиГ-29, переоборудованный для применения противорадиолокационных ракет HARM.

По данным МО РФ, значительные потери ВСУ на этом направлении привели к острой нехватке коек, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и других городах области. Кроме того, в ведомстве рассказали, что Киев нарастил усилия по выявлению и задержанию возросшего числа дезертиров в Николаеве.

Минобороны РФ — о попытке украинских военных захватить ЗАЭС

Удары по объектам военной инфраструктуры

Союзные войска продолжают наносить удары по другим позициям украинских военных. На подконтрольной киевскому режиму территории Донецкой Народной Республики был поражён пункт временной дислокации ротной тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Славянске — уничтожены более ста военнослужащих и 14 единиц техники.

В результате ударов по пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады в районе Константиновки ликвидированы до 120 боевиков и 11 единиц военной техники.

Всего за прошедшие сутки были поражены 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 157 районах. Уничтожено шесть складов боеприпасов в Николаевской, Запорожской и Харьковской областях, а также на неподконтрольной союзным войскам территории ДНР. Уничтожено хранилище топлива 60-й пехотной бригады ВСУ в районе Краматорска.

Также близ Константиновки ликвидированы американская пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS c машиной подвоза боеприпасов и до 30 человек боевого расчёта.

Средства ПВО за сутки сбили три беспилотника, включая Bayraktar TB2. Наряду с этим в воздухе уничтожено три тактические ракеты «Точка-У» и 60 снарядов РСЗО, в том числе 44 боеприпаса системы HIMARS, 12 — «Ольха», четыре — «Ураган».

В общей сложности с начала проведения спецоперации на Украине уничтожено 286 самолётов, 151 вертолёт, 1867 беспилотников, 372 зенитных ракетных комплекса, 4776 танков и других боевых бронемашин, 824 системы РСЗО, 3366 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5250 единиц специальной военной автомобильной техники.