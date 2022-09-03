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В Минобороны России заявили о попытке ВСУ высадить на катерах десант в районе Энергодара

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В Минобороны России заявили, что ВСУ поздно вечером 2 сентября попытались высадить на катерах десант на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного.
В Минобороны России заявили о попытке ВСУ высадить на катерах десант в районе Энергодара
  • РИА Новости

«Киевский режим в очередной раз предпринял попытку захвата АЭС. 2 сентября около 23:00 мск две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наёмников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что по противнику были нанесены авиаудары четырьмя Су-30 и двумя вертолётами Ка-52, что привело к уничтожению 20 катеров и лодок. Оставшиеся же силы развернулись и сбежали.

«Российской артиллерией, в том числе гаубицами большой мощности «Малка», нанесён удар по украинскому участку побережья в районах населённых пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровка, где вышли на берег остатки десанта», — добавили в министерстве.

По имеющимся данным, в результате потерпевшей крах провокации погибли 47 боевиков, включая десятерых наёмников. Также в ходе высадки ранения получили 23 противника.

Ранее в Минобороны России сообщали о высадке двух групп украинских диверсантов на побережье Каховского водохранилища неподалёку от Запорожской АЭС. Противник был уничтожен или же пленён.

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