Две группы диверсантов ВСУ высадились у Каховского водохранилища
- РИА Новости
«Сегодня около 6:00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища», — говорится в заявлении ведомства.
В Минобороны отметили, что место высадки находится в 3 км к северо-востоку от Запорожской АЭС. По данным министерства, ВСУ предприняли попытку захвата электростанции.
«Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», — добавили в ведомстве.
Ранее власти Энергодара сообщили о высадке украинского десанта в окрестностях города.
На данный момент известно о трёх погибших среди мирных жителей, ещё один получил ранения в результате утреннего обстрела Энергодара со стороны ВСУ.