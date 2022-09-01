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Две группы диверсантов ВСУ высадились у Каховского водохранилища

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Две группы украинских диверсантов высадились на побережье Каховского водохранилища неподалёку от Запорожской АЭС, заявили в Минобороны России.
Две группы диверсантов ВСУ высадились у Каховского водохранилища
  • РИА Новости

«Сегодня около 6:00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны отметили, что место высадки находится в 3 км к северо-востоку от Запорожской АЭС. По данным министерства, ВСУ предприняли попытку захвата электростанции.

«Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», — добавили в ведомстве.

Ранее власти Энергодара сообщили о высадке украинского десанта в окрестностях города.

На данный момент известно о трёх погибших среди мирных жителей, ещё один получил ранения в результате утреннего обстрела Энергодара со стороны ВСУ.

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