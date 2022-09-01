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В Запорожской области сообщили о пленении трёх украинских десантников

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Трёх украинских десантников взяли в плен, двое из них в тяжёлом состоянии, заявил в эфире «Соловьёв Live» представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В Запорожской области сообщили о пленении трёх украинских десантников
  • РИА Новости

«В плен взято три человека, двое из них в тяжёлом состоянии, врачи сейчас борются за их жизнь», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рогова, 12 человек из числа высадившихся ранее в окрестностях Энергодара до сих пор ведут боевые действия.

В Минобороны России ранее сообщили о высадке двух групп украинских диверсантов на побережье Каховского водохранилища неподалёку от Запорожской АЭС.

В Запорожской области предотвратили теракт на объекте.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва рассчитывает, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС поможет остановить Киев в стремлении спровоцировать катастрофу и прекратит ядерный шантаж.

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