«Потери противника составили свыше 50 человек»: российские ВС сорвали попытку наступления ВСУ на Харьковском направлении

Вблизи населённого пункта Русские Тишки российские ВС сорвали попытку наступления, предпринятую подразделениями 14-й механизированной бригады ВСУ на Харьковском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Потери противника превысили 50 человек, ещё примерно 56 человек попытались отступить, но попали под обстрел со стороны членов нацформирования «Кракен». Кроме того, в ходе безуспешных попыток наступления ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении были уничтожены более 350 военнослужащих, 31 танк, 22 БМП и другая военная техника.

Российские военные сорвали попытку наступления подразделениями 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Русские Тишки на Харьковском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Потери противника составили свыше 50 человек. Оставшиеся в живых военнослужащие бригады в количестве 56 человек предприняли попытку отхода в направлении Харькова. При выходе к северо-западной окраине Салтовка военнослужащие 14-й бригады ВСУ попали под обстрел с позиций националистического формирования «Кракен», которым большинство из них было уничтожено», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также он отметил, что киевский режим в течение суток продолжал безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия нанесли значительный урон наступающим подразделениям и резервам украинских войск.

«Только за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулемётами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих», — сказал представитель оборонного ведомства.

Кроме того, в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады вблизи Часова Яра ДНР были ликвидированы свыше 100 националистов и 15 единиц военной техники: «Личный состав подразделений 72-й механизированной бригады в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики из-за больших потерь, низкой оснащённости вооружением и отсутствия огневой поддержки отказался выполнять приказы командования, оставил позиции и убыл в тыл», — сказал Конашенков.

Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии подверглись уничтожению два пункта управления беспилотниками, огневой взвод американских гаубиц М777, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Также были поражены четыре пункта управления ВСУ, 59 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 144 районах.

В свою очередь, российские средства ПВО сбили восемь беспилотников и две противолокационные ракеты AGM-88 HARM производства США. Также были перехвачены одна баллистическая ракета «Точка-У» и 48 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 44 РСЗО HIMARS.

Заявление Минобороны РФ по срыву наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях

Запорожская АЭС

Обстановка в районе Запорожской АЭС сложная, но остаётся под полным контролем со стороны российских военных, сообщили в Минобороны РФ.

Также по теме «Направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ»: МО РФ сообщило о попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС Две диверсионные группы ВСУ численностью до 60 человек утром 1 сентября предприняли попытку захвата Запорожской АЭС, сообщили в...

«Несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы», — говорится в сообщении.

При этом утром 1 сентября киевский режим предпринял попытку крупной провокации для срыва приезда рабочей группы МАГАТЭ на ЗАЭС. Так, две диверсионные группы ВСУ общей численностью до 60 человек на семи быстроходных моторных лодках попытались высадиться на побережье Каховского водохранилища в трёх километрах от атомной электростанции. Указывалось, что их действия были заблокированы подразделениями Росгвардии и подошедшими к ним на усиление подразделениями российских ВС.

Позднее была пресечена попытка высадки украинского десанта вблизи населённого пункта Водяное. Обе самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ были потоплены в результате огневого поражения российскими военными.

Как подчеркнули в пресс-службе Минобороны РФ, в настоящее время завершается уничтожение украинской диверсионной группы.

Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьёв LIVE», в плен были взяты трое украинских солдат: «Двое из них в тяжёлом состоянии, врачи сейчас борются за их жизнь».

При этом, по его словам, ещё 12 украинских диверсантов ведут боевые действия.