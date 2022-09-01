Глава Запорожской ВГА Балицкий: из-за ударов ВСУ в Энергодаре разбито три детских сада
- РИА Новости
«По городу лупили неизбирательно, три детских садика разбито», — цитирует его РИА Новости.
По словам Балицкого, погибли три человека, ещё пятеро пострадали. Глава ВГА уточнил, что в том числе пострадала и маленькая девочка.
Ранее Балицкий заявил, что украинских десантников, высадившихся неподалёку от Запорожской АЭС с целью сорвать миссию МАГАТЭ, уничтожили.
Министерство обороны России заявило, что обстановка в районе Запорожской АЭС является сложной, но остаётся под контролем.