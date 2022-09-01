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Глава Запорожской ВГА Балицкий: из-за ударов ВСУ в Энергодаре разбито три детских сада

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Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала заявил, что в результате ударов Вооружённых сил Украины в Энергодаре разбито три детских сада.
Глава Запорожской ВГА Балицкий: из-за ударов ВСУ в Энергодаре разбито три детских сада
  • РИА Новости

«По городу лупили неизбирательно, три детских садика разбито», — цитирует его РИА Новости.

По словам Балицкого, погибли три человека, ещё пятеро пострадали. Глава ВГА уточнил, что в том числе пострадала и маленькая девочка.

Ранее Балицкий заявил, что украинских десантников, высадившихся неподалёку от Запорожской АЭС с целью сорвать миссию МАГАТЭ, уничтожили.

Министерство обороны России заявило, что обстановка в районе Запорожской АЭС является сложной, но остаётся под контролем.

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