Высадившихся у Запорожской АЭС украинских десантников уничтожили

Высадившихся неподалёку от Запорожской АЭС с целью сорвать миссию МАГАТЭ украинских десантников уничтожили, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.

«Десант уничтожен», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава горадминистрации Энергодара Александр Волга сообщил о высадке украинского десанта в районе города.

Позже в Минобороны России заявили, что две группы украинских диверсантов высадились на побережье Каховского водохранилища неподалёку от Запорожской АЭС.

На данный момент известно о нескольких погибших среди мирных жителей, ещё один получил ранения в результате утреннего обстрела Энергодара со стороны ВСУ.