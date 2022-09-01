Высадившихся у Запорожской АЭС украинских десантников уничтожили
- РИА Новости
«Десант уничтожен», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава горадминистрации Энергодара Александр Волга сообщил о высадке украинского десанта в районе города.
Позже в Минобороны России заявили, что две группы украинских диверсантов высадились на побережье Каховского водохранилища неподалёку от Запорожской АЭС.
На данный момент известно о нескольких погибших среди мирных жителей, ещё один получил ранения в результате утреннего обстрела Энергодара со стороны ВСУ.