Представитель МАГАТЭ сообщил о задержке прибытия миссии на ЗАЭС на три часа
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство Reuters.
«Миссия МАГАТЭ на атомную энергостанцию задерживается на три часа на подконтрольной Украине стороне линии фронта», — цитирует заявление РИА Новости.
Также он заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси до сих пор уверен, что миссия достигнет Запорожской АЭС 1 сентября.
Ранее российское Минобороны сообщило, что Россия готова принять экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, несмотря на попытки Киева сорвать их приезд.