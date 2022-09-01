Представитель МАГАТЭ сообщил о задержке прибытия миссии на ЗАЭС на три часа

Представитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщил о задержке прибытия миссии агентства на Запорожскую атомную электростанцию на три часа.

Об этом сообщает агентство Reuters.

«Миссия МАГАТЭ на атомную энергостанцию задерживается на три часа на подконтрольной Украине стороне линии фронта», — цитирует заявление РИА Новости.

Также он заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси до сих пор уверен, что миссия достигнет Запорожской АЭС 1 сентября.

Ранее российское Минобороны сообщило, что Россия готова принять экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, несмотря на попытки Киева сорвать их приезд.