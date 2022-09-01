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Представитель МАГАТЭ сообщил о задержке прибытия миссии на ЗАЭС на три часа

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Представитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщил о задержке прибытия миссии агентства на Запорожскую атомную электростанцию на три часа.
Представитель МАГАТЭ сообщил о задержке прибытия миссии на ЗАЭС на три часа
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство Reuters.

«Миссия МАГАТЭ на атомную энергостанцию задерживается на три часа на подконтрольной Украине стороне линии фронта», — цитирует заявление РИА Новости.

Также он заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси до сих пор уверен, что миссия достигнет Запорожской АЭС 1 сентября.

Ранее российское Минобороны сообщило, что Россия готова принять экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, несмотря на попытки Киева сорвать их приезд.

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