МО: Россия готова принять миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, несмотря на попытки Киева сорвать визит

Россия готова принять экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, несмотря на попытки Киева сорвать их приезд.

Об этом заявили в Минобороны.

«Несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили, что две группы украинских диверсантов высадились на побережье Каховского водохранилища неподалёку от Запорожской АЭС.

Позднее высадившиеся вблизи ЗАЭС украинские десантники были уничтожены.

Также в ведомстве заявили, что ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населённого пункта Васильевка и Запорожской АЭС с целью срыва визита делегации.