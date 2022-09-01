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МО: Россия готова принять миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, несмотря на попытки Киева сорвать визит

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Россия готова принять экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, несмотря на попытки Киева сорвать их приезд.
МО: Россия готова принять миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, несмотря на попытки Киева сорвать визит
  • РИА Новости

Об этом заявили в Минобороны.

«Несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили, что две группы украинских диверсантов высадились на побережье Каховского водохранилища неподалёку от Запорожской АЭС.

Позднее высадившиеся вблизи ЗАЭС украинские десантники были уничтожены.

Также в ведомстве заявили, что ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населённого пункта Васильевка и Запорожской АЭС с целью срыва визита делегации.

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