Минобороны заявило о намерении Украины сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населённого пункта Васильевка и Запорожской АЭС с целью срыва визита делегации.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 8:00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населённого пункта Васильевка и Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что четыре снаряда разорвались на удалении 400 м от первого энергоблока АЭС.

Как заявили в Минобороны, провокация направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов в стриме RT «Летучка» сообщил, что делегация МАГАТЭ выехала из города Запорожья в направлении Энергодара и Запорожской АЭС.

Украинские военные с раннего утра 1 сентября обстреливают Энергодар.

На данный момент известно о трёх погибших среди мирных жителей, ещё один получил ранения.