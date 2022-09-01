военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Рогов: делегация МАГАТЭ выехала из Запорожья в направлении Запорожской АЭС и Энергодара

Короткая ссылка
Делегация МАГАТЭ выехала из города Запорожья в направлении Энергодара и Запорожской АЭС. Об этом в стриме RT «Летучка» заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

«Кавалькада машин буквально несколько минут назад уже отправилась от гостиницы в городе Запорожье», — заявил Рогов.

Он рассказал, что с утра 1 сентября со стороны ВСУ продолжается массированный обстрел Энергодара из тяжёлой артиллерии, систем залпового огня.

Ранее сообщалось, что украинские военные с раннего утра 1 сентября обстреливают Энергодар.

На данный момент известно о трёх погибших среди мирных жителей, ещё один получил ранения.

Как заявил глава горадминистрации Александр Волга, украинский десант высадился в районе Энергодара, наносится огневое поражение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить