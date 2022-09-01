Рогов: делегация МАГАТЭ выехала из Запорожья в направлении Запорожской АЭС и Энергодара
«Кавалькада машин буквально несколько минут назад уже отправилась от гостиницы в городе Запорожье», — заявил Рогов.
Он рассказал, что с утра 1 сентября со стороны ВСУ продолжается массированный обстрел Энергодара из тяжёлой артиллерии, систем залпового огня.
Ранее сообщалось, что украинские военные с раннего утра 1 сентября обстреливают Энергодар.
На данный момент известно о трёх погибших среди мирных жителей, ещё один получил ранения.
Как заявил глава горадминистрации Александр Волга, украинский десант высадился в районе Энергодара, наносится огневое поражение.