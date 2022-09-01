Рогов: делегация МАГАТЭ выехала из Запорожья в направлении Запорожской АЭС и Энергодара

Делегация МАГАТЭ выехала из города Запорожья в направлении Энергодара и Запорожской АЭС. Об этом в стриме RT «Летучка» заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

«Кавалькада машин буквально несколько минут назад уже отправилась от гостиницы в городе Запорожье», — заявил Рогов. Он рассказал, что с утра 1 сентября со стороны ВСУ продолжается массированный обстрел Энергодара из тяжёлой артиллерии, систем залпового огня. Ранее сообщалось, что украинские военные с раннего утра 1 сентября обстреливают Энергодар. На данный момент известно о трёх погибших среди мирных жителей, ещё один получил ранения. Как заявил глава горадминистрации Александр Волга, украинский десант высадился в районе Энергодара, наносится огневое поражение.