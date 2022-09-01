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Минобороны России: обстановка в районе Запорожской АЭС остаётся под контролем

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Министерство обороны России заявило, что обстановка в районе Запорожской АЭС является сложной, но остаётся под контролем.
Минобороны России: обстановка в районе Запорожской АЭС остаётся под контролем
  • РИА Новости

«Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остаётся под полным контролем», — заявили в министерстве.

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинских десантников, высадившихся неподалёку от Запорожской АЭС с целью сорвать миссию МАГАТЭ, уничтожили.

До этого в Минобороны России заявили, что две группы украинских диверсантов высадились на побережье Каховского водохранилища неподалёку от Запорожской АЭС.

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