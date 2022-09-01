«Направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ»: МО РФ сообщило о попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС

Две диверсионные группы ВСУ численностью до 60 человек утром 1 сентября предприняли попытку захвата Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны России. Были приняты меры по их уничтожению. Также украинские войска обстреливают из артиллерии место, где российская сторона должна встретить миссию МАГАТЭ, которая прибудет с подконтрольной киевскому режиму территории. Провокация со стороны Украины направлена на срыв прибытия делегации Международного агентства по атомной энергетике на Запорожскую атомную электростанцию, констатировали в МО.

Утром 1 сентября украинские войска предприняли попытку захватить Запорожскую атомную электростанцию, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Сегодня около 06:00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в 3 км северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции», — говорится в сообщении.

Российские войска приняли меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации.

Вдобавок с 08:00 мск ВСУ приступили к артиллерийскому обстрелу места встречи миссии МАГАТЭ в районе населённого пункта Васильевка и ЗАЭС. Отмечается, что четыре снаряда разорвались на удалении 400 м от первого энергоблока.

«Провокация киевского режима направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию», — заключили в оборонном ведомстве.

О том, что украинские войска десантировались вблизи Энергодара, в ходе стрима RT «Летучка» сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

«Прямо сейчас мне сообщают, что в районе Энергодара произведена попытка высадки украинского десанта. Они переплыли через Днепр и пытаются закрепиться на берегу. Это какое-то отчаяние, когда они понимают, что МАГАТЭ не сможет молчать. Я уверен, что среди представителей делегации есть люди, которые выполнят свои обязательства», — заявил он.

При этом член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области отметил, что жилые районы Энергодара с 05:00 мск подвергались массированному обстрелу со стороны украинских военных, которые применили тяжёлую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

По его словам, зафиксировано шесть взрывов, четыре из них в центре города, возле ДК «Современник». Также ликвидируются пожары в двух детских садах, повреждения получили приёмный покой санитарно-медицинской части и как минимум два жилых дома.

«В результате обстрела Энергодара боевиками Зеленского по меньшей мере трое мирных жителей погибли, пять человек ранены, из них один ребёнок находится в очень тяжёлом состоянии с проникающей травмой бедра», — написал он в своём Telegram-канале.

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Напомним, что о визите делегации МАГАТЭ на ЗАЭС заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, который возглавил миссию. Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние украинские правительственные документы, специалисты будут работать с 31 августа по 3 сентября. При этом глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга отмечал, что делегация прибудет в город утром 1 сентября. Вместе с тем программа визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС рассчитана на один день, сообщал глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий. В Кремле выражали надежду на то, что визит специалистов агентства состоится и пройдёт, «как это было согласовано и договорено».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчёркивала, что российская сторона делает всё необходимое, чтобы запланированная ещё несколько месяцев назад миссия наконец состоялась. Она также рассчитывает, что визит инспекторов МАГАТЭ «поможет остановить зарвавшиеся власти Украины в их стремлении спровоцировать ядерную катастрофу и прекратить этот ядерный шантаж».

«Полагаем, что пребывание Рафаэля Гросси на ЗАЭС поможет оздоровить ситуацию, заставит украинские вооружённые формирования прийти в себя и прекратить обстрелы станции и прилегающих к ней территорий, причём навсегда. Призываем все страны, в первую очередь те, которые имеют прямое влияние на киевский режим, продолжать оказывать давление на украинские власти, принуждая образумиться, остановить ядерный произвол, шантаж, прекратить терроризировать весь мир и не доводить дело до катастрофы, чреватой необратимыми и весьма тяжёлыми последствиями», — заявила Захарова в ходе брифинга 31 августа.