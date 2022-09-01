Рогов сообщил об отключении пятого энергоблока Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ

По предварительной информации, из-за обстрелов ВСУ на Запорожской АЭС отключился пятый энергоблок, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«По предварительной и пока неподтверждённой информации, из-за обстрелов террористов Зеленского на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок — сработала аварийная защита», — написал он в Telegram.

Он также сообщил о повреждении линии резервного питания собственных нужд ЗАЭС 330 кВ.

Ранее сообщалось, что украинские военные с раннего утра 1 сентября обстреливают Энергодар.

На данный момент известно о трёх погибших среди мирных жителей, ещё один получил ранения.

ВСУ также ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населённого пункта Васильевка и Запорожской АЭС.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва рассчитывает, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС поможет остановить Киев в стремлении спровоцировать катастрофу и прекратит ядерный шантаж.