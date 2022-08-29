Эксперты оценят ущерб от обстрелов: на Запорожскую АЭС направляется миссия МАГАТЭ

На этой неделе на Запорожскую АЭС прибудет миссия МАГАТЭ. Специалисты проведут инспекцию объекта, в частности, оценят ущерб, нанесённый станции в результате обстрелов ВСУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС «ядерным терроризмом». Киевский режим атаками на Энергодар и атомную станцию пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ, заявил RT председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

Миссия Международного агентства по атомной энергии прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже в пути на Запорожскую АЭС. Горжусь, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе», — написал он в соцсетях.

По его словам, необходимо обеспечить безопасность «крупнейшего ядерного объекта Европы».

При этом пресс-служба МАГАТЭ отметила, что миссии предстоит выполнить ряд задач на ЗАЭС, среди которых оценка физического ущерба, нанесённого станции, определение работоспособности систем безопасности и охраны объекта, а также принятие срочных мер по обеспечению гарантий безопасности АЭС.

© Rafael MarianoGrossi/ соцсети

Как заявила накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова, именно Москва приложила дипломатические усилия для того, чтобы инспекция МАГАТЭ состоялась.

«Я хочу призвать всех не реагировать на ту информацию и на те вбросы, которые идут сейчас от западников относительно того, что они якобы уломали (думаю, именно так будут строиться все фразы) российскую сторону на инспекцию, что они якобы употребили всё своё дипломатическое искусство, уговаривая нас на подобную инспекцию. Это неправда, это ложь», — подчеркнула она, выступая в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Захарова также отметила, что Киев использует атомную электростанцию уже не как инструмент шантажа, а как инструмент терроризма: «То, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС, — это ядерный терроризм».

«Запорожская АЭС — главная цель террористов Зеленского»

Последние массированные обстрелы украинскими военными жилых районов Энергодара и Запорожской АЭС направлены на то, чтобы не допустить приезда миссии МАГАТЭ, заявил в интервью RT председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

«То, что происходит сейчас, эти массированные обстрелы, — это попытка режима Зеленского сорвать предстоящий визит делегации МАГАТЭ, о котором уже объявлено, и, соответственно, месть местным жителям за их желание донести правду о происходящем», — сказал Рогов.

Он заявил, что десятки тысяч местных жителей подписались под открытым письмом к руководству МАГАТЭ, в котором чётко указывается, кто и откуда стреляет по городу.

По его словам, количество обстрелов ЗАЭС, которые ведутся ВСУ из различных орудий, в том числе западного производства, в последние дни зашкаливает.

«Запорожская АЭС — главная цель террористов Зеленского в прямом смысле, а сами они занимаются ядерным терроризмом и не скрывают этого. Делают это они с поощрения Запада, прежде всего США и Британии. Официальный Лондон, Вашингтон и Варшава должны нести ответственность как соучастники преступлений (киевского режима. — RT) в отношении как минимум ЗАЭС», — подчеркнул Рогов.

Накануне украинские военные в очередной раз обстреляли Энергодар. Рогов отметил, что огонь вёлся из Никополя прицельно по жилым кварталам города, в результате чего пострадали семь человек. ВСУ задействовали крупнокалиберные снаряды, предназначенные для американских гаубиц М777.

По словам Рогова, ВСУ предприняли попытку атаковать ЗАЭС дроном-камикадзе. Целью украинского дрона было хранилище отработанного ядерного топлива, об этом свидетельствует траектория полёта барражирующего боеприпаса, сообщил он. Рогов добавил, что дрон сбили российские военнослужащие. При детонации станция не получила никаких инфраструктурных повреждений.

Ликвидация лётного состава ВСУ

Российские военные почти полностью уничтожили лётно-подъёмный состав бывших Воздушных сил Украины, сообщил военно-дипломатический источник РИА Новости.

«Весь сколько-нибудь квалифицированный лётно-подъёмный состав бывших Воздушных сил Украины — самолётов МиГ-29, Су-27 и Су-25 — эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован», — приводит агентство его слова.

Он также отметил, что решение киевского режима задействовать не завершивших обучение бывших курсантов Харьковского военного института привело к потере остатков авиации. По словам источника, провалились попытки стран Запада набрать по контракту пилотов советских самолётов в Польше и других восточноевропейских государствах.