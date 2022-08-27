«Киевский режим продолжает акции ядерного терроризма»: в Минобороны РФ рассказали об обстановке на Запорожской АЭС

За минувшие сутки украинская артиллерия трижды обстреляла территорию Запорожской атомной электростанции, сообщили в Минобороны России. Там назвали действия киевского режима «ядерным терроризмом», отметив, что несколько выпущенных по АЭС снарядов сдетонировали возле места хранения топлива для реакторов. Как подчеркнули в МО, российская сторона осуществляет охрану внешнего периметра станции, а тяжёлого вооружения вблизи объекта нет. Радиационная обстановка остаётся в норме. При этом в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена американская гаубица M777 в районе населённого пункта Марганец Днепропетровской области, откуда наносились удары по ЗАЭС.

Украинские военные продолжают обстреливать территорию Запорожской АЭС, заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Киевский режим продолжает акции ядерного терроризма на Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки артиллерийскими подразделениями ВСУ территория станции обстреляна трижды. Всего было выпущено 17 снарядов, четыре из которых попали по крыше спецкорпуса №1, где хранится 168 сборок с американским ядерным топливом фирмы Westinghouse», — заявил Конашенков.

Он добавил, что ещё десять снарядов разорвались в 30 м от сухого хранилища отработанного ядерного топлива, а три снаряда сдетонировали в районе спецкорпуса №2, в котором находится узел хранения свежего топлива для реакторов фирмы «ТВЭЛ» и хранилище твёрдых радиоактивных отходов.

По данным российской стороны, обстрел ЗАЭС вёлся из района населённого пункта Марганец Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена расположенная на этой позиции американская гаубица M777.

Вместе с тем отмечается, что радиационная обстановка на ЗАЭС остаётся в норме. Штатный персонал обеспечивает контроль технического состояния атомной станции и её работу.

«Российским специализированным воинским формированием осуществляется охрана внешнего периметра станции. Тяжёлых вооружений в районе атомной станции нет», — подчеркнули в Минобороны России.

Представитель Минобороны РФ — об обстрелах ЗАЭС украинскими военными

Между тем в администрации расположенного неподалёку от ЗАЭС города Энергодара утром в субботу заявили, что за минувшую ночь было зафиксировано 20 прилётов, пять из которых пришлись непосредственно по территории электростанции.

А представитель администрации региона Владимир Рогов заявил, что сейчас пятый и шестой энергоблоки ЗАЭС поставляют электричество как на освобождённые территории, так и на подконтрольные Киеву регионы.

«Пятый и шестой энергоблоки в работе. Работают не на полную мощность. Электроэнергия поставляется по обе стороны Днепра», — приводит его слова РИА Новости.

Ход спецоперации

В Минобороны России в ходе последнего брифинга также заявили, что в Днепропетровской области уничтожено хранилище боеприпасов к РСЗО HIMARS и гаубицам M777.

«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населённого пункта Преображенка Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777», — заявил Конашенков.

Наряду с этим союзные войска продолжают наносить по украинским формированиям удары, в результате которых уничтожено большое количество живой силы противника. На Харьковском направлении в районах населённых пунктов Вернополье и Краснополье потери 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ составили более 200 военнослужащих. В Херсонской области были атакованы подразделения 46-й аэромобильной бригады ВСУ, предпринявшие очередную попытку скрытно форсировать реку Ингулец. По данным МО РФ, потери противника составили более 130 человек и десять единиц военной техники.

Кроме того, в результате ударов оперативно-тактической авиации по позициям подразделений 107-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в Николаевской области уничтожено более 40% личного состава этого соединения.

В Харьковской области в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ уничтожены до 100 националистов, три машины РСЗО «Град», более десяти единиц автомобильной и бронетанковой техники.

Продолжается нанесение ударов авиации, артиллерии и ракетных войск по объектам военной инфраструктуры Украины. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ, в том числе позиции 102-й бригады теробороны ВСУ в Запорожской области и националистического формирования «Кракен» в районе Харькова, а также 37 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника противника в 142 районах.

Уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов на подконтрольной киевскому режиму территории ДНР, Николаевской и Херсонской областей.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлено четыре взвода РСЗО «Град», три взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и три взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на территории ДНР и Николаевской области.

Кроме того, ВКС России сбили самолёт Миг-29 Воздушных сил Украины в районе населённого пункта Малиновка (ДНР). Также уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Средства ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников, а также перехватили баллистическую ракету «Точка-У» и 18 снарядов РСЗО HIMARS.

В общей сложности с начала спецоперации на Украине уничтожено 274 самолёта, 148 вертолётов, 1820 беспилотников, 370 зенитных ракетных комплексов, 4397 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины РСЗО, 3348 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5084 единицы специальной военной автомобильной техники.