Четыре снаряда ВСУ попали на крышу спецкорпуса ЗАЭС, где хранится ядерное топливо

В результате очередного обстрела украинских военных четыре снаряда попали по крыше одного из спецкорпусов Запорожской АЭС, где хранится американское ядерное топливо, заявили в Минобороны России.

«Всего было выпущено 17 снарядов, четыре из которых попали по крыше спецкорпуса №1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом фирмы Westinghouse», — говорится в сообщении ведомства.

Ещё десять боеприпасов разорвалось в 30 м от сухого хранилища отработанного ядерного топлива и три — в районе спецкорпуса №2, где находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы «ТВЭЛ» и хранилище твёрдых радиоактивных отходов.

26 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о нанесении украинской армией десяти ударов по хранилищу отходов ядерного топлива на Запорожской АЭС.

По его словам, разрушений в хранилище нет.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил о своей приверженности скорейшей отправке экспертной миссии агентства на Запорожскую АЭС.