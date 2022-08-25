Макрон на встрече с Гросси выступил за скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил о приверженности скорейшей отправке экспертной миссии агентства на Запорожскую АЭС.

«Президент республики вновь заявил о своей поддержке скорейшей отправки на Запорожскую АЭС миссии экспертов МАГАТЭ для решения вопросов ядерной безопасности и гарантий», — говорится в тексте коммюнике, опубликованного на сайте Елисейского дворца.

Макрон подчеркнул, что в МАГАТЭ могут рассчитывать на поддержку Франции для получения доступа к объекту в условиях безопасности и беспрепятственной работы.

19 августа Россия распространила в Совбезе ООН письмо о провокациях Киева на объекте.

Президент России Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о рисках возникновения катастрофы из-за обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинской армии.

По данным источников агентства Bloomberg, эксперты по безопасности миссии МАГАТЭ оценят обстрелы территории Запорожской АЭС в ходе визита на объект.