Bloomberg: эксперты МАГАТЭ оценят обстрелы Запорожской АЭС
- РИА Новости
«Включение экспертов по безопасности позволит агентству потенциально провести экспертно-медицинскую оценку обстрела станции, которая может быть использована для привлечения атаковавших к ответственности», — говорится в сообщении агентства.
19 августа Россия распространила в Совбезе ООН письмо о провокациях Киева на объекте.
Президент России Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о рисках возникновения катастрофы из-за обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинской армии.