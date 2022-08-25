Bloomberg: эксперты МАГАТЭ оценят обстрелы Запорожской АЭС

Эксперты по безопасности миссии МАГАТЭ оценят обстрелы территории Запорожской АЭС в ходе визита на объект, сообщают источники агентства Bloomberg.

«Включение экспертов по безопасности позволит агентству потенциально провести экспертно-медицинскую оценку обстрела станции, которая может быть использована для привлечения атаковавших к ответственности», — говорится в сообщении агентства.

19 августа Россия распространила в Совбезе ООН письмо о провокациях Киева на объекте.

Президент России Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о рисках возникновения катастрофы из-за обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинской армии.