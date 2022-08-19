Путин предупредил Макрона о рисках возникновения катастрофы из-за обстрелов Киевом ЗАЭС

Президент России Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о рисках возникновения катастрофы из-за обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинской армии.

«Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

Российский президент подчеркнул, что такое развитие событий может спровоцировать радиационное заражение обширных территорий.

Ранее в Минобороны России предупредили о рисках для стран Европы в случае аварии на ЗАЭС.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки и предоставить гарантии безопасности участникам миссии МАГАТЭ для их визита на объект.