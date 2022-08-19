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Путин предупредил Макрона о рисках возникновения катастрофы из-за обстрелов Киевом ЗАЭС

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Президент России Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о рисках возникновения катастрофы из-за обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинской армии.
Путин предупредил Макрона о рисках возникновения катастрофы из-за обстрелов Киевом ЗАЭС
  • © AP Photo

«Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

Российский президент подчеркнул, что такое развитие событий может спровоцировать радиационное заражение обширных территорий.

Ранее в Минобороны России предупредили о рисках для стран Европы в случае аварии на ЗАЭС.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки и предоставить гарантии безопасности участникам миссии МАГАТЭ для их визита на объект.

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