В МО России предупредили о рисках для стран Европы в случае аварии на ЗАЭС
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Так, по данным Минобороны России, от радионуклидов в первую очередь пострадают Польша, Германия и Словакия.
Власти Запорожской области ранее создали план эвакуации населения на случай аварии на АЭС.
Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки на АЭС и предоставить гарантии безопасности участникам миссии МАГАТЭ для их визита на объект.