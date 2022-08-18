В МО России предупредили о рисках для стран Европы в случае аварии на ЗАЭС

В случае аварии на Запорожской АЭС радиоактивные вещества накроют ряд стран Европы, заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Так, по данным Минобороны России, от радионуклидов в первую очередь пострадают Польша, Германия и Словакия.

Власти Запорожской области ранее создали план эвакуации населения на случай аварии на АЭС.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки на АЭС и предоставить гарантии безопасности участникам миссии МАГАТЭ для их визита на объект.