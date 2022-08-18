В Запорожской области разработали план эвакуации населения на случай аварии на АЭС

Власти Запорожской области создали план эвакуации населения на случай аварии на АЭС, заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«Планируем мероприятия, связанные с эвакуацией, проработан так называемый план Б», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам Балицкого, вместе с военными принимаются меры по обеспечению резервных каналов для охлаждения реакторов станции — это необходимо на случай повреждения центральной системы охлаждения, которая подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее власти Энергодара заявили, что украинские войска ведут массированный обстрел города, в котором находится Запорожская атомная электростанция.

Власти Запорожской области отметили, что ООН не реагирует на обстрелы ЗАЭС.