В Запорожской области разработали план эвакуации населения на случай аварии на АЭС
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«Планируем мероприятия, связанные с эвакуацией, проработан так называемый план Б», — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, по словам Балицкого, вместе с военными принимаются меры по обеспечению резервных каналов для охлаждения реакторов станции — это необходимо на случай повреждения центральной системы охлаждения, которая подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ.
Ранее власти Энергодара заявили, что украинские войска ведут массированный обстрел города, в котором находится Запорожская атомная электростанция.
Власти Запорожской области отметили, что ООН не реагирует на обстрелы ЗАЭС.