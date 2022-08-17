В Запорожской области заявили, что ООН не реагирует на обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ

Руководство ООН не обращает внимания на факты обстрелов Запорожской АЭС, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам Рогова, ООН не реагирует на многочисленные обращения властей Запорожской области по поводу обстрела станции, а также никак не осуждает данные обстрелы со стороны украинских военных.

«Если там и дальше продолжат игнорировать факты обстрелов АЭС украинскими боевиками и не будут пытаться их как-то вразумить, то впору переименовывать такую структуру в «Организацию определённых наций», так как сегодня ООН превратилась в площадку для продвижение геополитический интересов исключительно англосаксов», — сказал он в интервью РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что организация верит исключительно заявлениям лидеров западных стран.

Всё это наводит на мысли о предвзятости руководства ООН, заключил он.

Ранее российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки на АЭС и предоставить гарантии безопасности участникам миссии МАГАТЭ для их визита на объект.