В Запорожской области заявили, что ООН не реагирует на обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ
По словам Рогова, ООН не реагирует на многочисленные обращения властей Запорожской области по поводу обстрела станции, а также никак не осуждает данные обстрелы со стороны украинских военных.
«Если там и дальше продолжат игнорировать факты обстрелов АЭС украинскими боевиками и не будут пытаться их как-то вразумить, то впору переименовывать такую структуру в «Организацию определённых наций», так как сегодня ООН превратилась в площадку для продвижение геополитический интересов исключительно англосаксов», — сказал он в интервью РИА Новости.
Рогов подчеркнул, что организация верит исключительно заявлениям лидеров западных стран.
Всё это наводит на мысли о предвзятости руководства ООН, заключил он.
Ранее российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки на АЭС и предоставить гарантии безопасности участникам миссии МАГАТЭ для их визита на объект.