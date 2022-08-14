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Постпред России Ульянов призвал Украину гарантировать безопасность МАГАТЭ на ЗАЭС

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Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки на Запорожскую АЭС и предоставить гарантии безопасности для участников миссии МАГАТЭ для их визита на объект.

Он подчеркнул, что в ходе дискуссии в Совбезе ООН 11 августа никто не высказал принципиальных возражений для отправки сотрудников МАГАТЭ на АЭС. При этом дипломат не исключил, что могут возникнуть сложности при согласовании организационных модальностей.

«Сейчас важно, чтобы украинская сторона прекратила обстрелы станции и дала гарантии безопасности участников этой миссии. Нельзя посылать международную команду под продолжающиеся артиллерийские обстрелы. Это главное препятствие», — сказал Ульянов в интервью ТАСС.

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о готовности принять и обеспечить безопасность Генсека ООН Антониу Гутерреша и миссии МАГАТЭ в ходе инспекции Запорожской АЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что организация намерена активизировать контакты с Россией, Украиной и ООН для отправки миссии на АЭС.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя итоги состоявшегося 11 августа заседания СБ ООН по ситуации на атомной электростанции, призвала Украину не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на объект.

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