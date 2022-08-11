Власти Запорожской области заявили о готовности принять Генсека ООН и миссию МАГАТЭ

Власти Запорожской области заявили о готовности принять и обеспечить безопасность Генсека ООН Антониу Гутерреша и миссии МАГАТЭ в ходе инспекции Запорожской АЭС. Об этом сказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

«Мы полностью готовы принять и (Генсека ООН Антониу. — RT) Гутерреша, мы готовы принять и инспекторов МАГАТЭ, мы готовы принять сегодня всех, кто приедет, и обеспечить их безопасность», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о втором за день обстреле ВСУ территории ЗАЭС.

11 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что обстрелы Киевом территории Запорожской АЭС являются актом ядерного терроризма.