Власти Запорожской области сообщили о втором за день обстреле ВСУ территории ЗАЭС

Украинские военные во второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС и территорию вблизи атомного объекта. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

По его словам, ВСУ продолжают массированный обстрел Энергодара и территории ЗАЭС

Рогов добавил, что пять снарядов упали в районе комендатуры станции, который находится рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.

Ранее Рогов сообщил, что система ПВО отразила атаку ракет и беспилотников украинских войск на город Энергодар и Запорожскую АЭС.

В свою очередь, замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий выразил обеспокоенность, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут привести к катастрофе.

Также начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев предупредил, что в случае аварии на Запорожской атомной электростанции из-за атак Вооружённых сил Украины произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая превысит масштабы последствий аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.