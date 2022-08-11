Власти Запорожской области сообщили о втором за день обстреле ВСУ территории ЗАЭС
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По его словам, ВСУ продолжают массированный обстрел Энергодара и территории ЗАЭС
Рогов добавил, что пять снарядов упали в районе комендатуры станции, который находится рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.
Ранее Рогов сообщил, что система ПВО отразила атаку ракет и беспилотников украинских войск на город Энергодар и Запорожскую АЭС.
В свою очередь, замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий выразил обеспокоенность, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут привести к катастрофе.
Также начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев предупредил, что в случае аварии на Запорожской атомной электростанции из-за атак Вооружённых сил Украины произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая превысит масштабы последствий аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.