Рогов: ПВО отразила атаку украинских войск на Энергодар и Запорожскую АЭС
- РИА Новости
Как заявил Рогов в Telegram-канале, огневые позиции противника подавляются.
«В Энергодаре со вчерашнего вечера, большую часть ночи и сегодня с самого утра громко и очень громко. Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС нацистские черти пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжелой артиллерии и ударными БПЛА», — написал он.
Владимир Рогов также отметил, что все атаки ракет и БПЛА противника отражены контрбатарейным огнём.
Ранее МАГАТЭ подтвердило намерение главы агентства обратиться к Совбезу ООН по ситуации на ЗАЭС.