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Рогов: ПВО отразила атаку украинских войск на Энергодар и Запорожскую АЭС

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Система ПВО отразила атаку ракет и беспилотников украинских войск на город Энергодар и Запорожскую АЭС. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Рогов: ПВО отразила атаку украинских войск на Энергодар и Запорожскую АЭС
  • РИА Новости

Как заявил Рогов в Telegram-канале, огневые позиции противника подавляются.

«В Энергодаре со вчерашнего вечера, большую часть ночи и сегодня с самого утра громко и очень громко. Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС нацистские черти пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжелой артиллерии и ударными БПЛА», — написал он.

Владимир Рогов также отметил, что все атаки ракет и БПЛА противника отражены контрбатарейным огнём.

Ранее МАГАТЭ подтвердило намерение главы агентства обратиться к Совбезу ООН по ситуации на ЗАЭС.

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