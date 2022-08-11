В Запорожье заявили о нормальном радиационном фоне после обстрела АЭС военными ВСУ
- РИА Новости
«В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется. Радиационный фон в норме», — написал он в своём Telegram.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о втором за день обстреле ВСУ территории ЗАЭС.
11 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что обстрелы Киевом территории Запорожской АЭС являются актом ядерного терроризма.