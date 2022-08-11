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В Запорожье заявили о нормальном радиационном фоне после обстрела АЭС военными ВСУ

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о нормальном радиационном фоне после обстрела Запорожской АЭС военными ВСУ.
В Запорожье заявили о нормальном радиационном фоне после обстрела АЭС военными ВСУ
  • РИА Новости

«В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется. Радиационный фон в норме», — написал он в своём Telegram.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о втором за день обстреле ВСУ территории ЗАЭС.

11 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что обстрелы Киевом территории Запорожской АЭС являются актом ядерного терроризма.

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