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Гросси заявил о необходимости активизировать дискуссии о поездке миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация намерена активизировать контакты с Россией, Украиной и ООН для отправки миссии на Запорожскую АЭС.

«Я активизирую свои консультации с Украиной, Россией, ООН, Департаментом безопасности ООН, чтобы мы смогли осуществить миссию, которая так нужна», — приводит РИА Новости его слова на заседании Совбеза ООН.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия рассчитывает на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, возможно, до конца августа.

Он отметил, что в случае катастрофы на Запорожской атомной электростанции ответственность ляжет на западных спонсоров Киева.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в регионе нормальный радиационный фон после обстрела ЗАЭС военными ВСУ.

Он также сообщил, что украинские военные во второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС и территорию вблизи атомного объекта.

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