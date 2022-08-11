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Небензя: Россия рассчитывает на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

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Россия рассчитывает на скорейший визит экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию, возможно, до конца августа. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя: Россия рассчитывает на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
  • РИА Новости

«Преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабу с Чернобыльской», — сказал он.

Небензя выразил надежду, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в данных обстоятельствах осознаёт всю полноту своей ответственности и не станет препятствовать проведению данной миссии.

По его словам, российская сторона готова оказать максимальное содействие в решении всех организационных вопросов. 

«Считаем оправданным, чтобы представители МАГАТЭ прибыли на ЗАЭС как можно скорее — возможно даже, до конца августа», — отметил он.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что «немедленной угрозы» ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на данный момент не зафиксировано. 

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