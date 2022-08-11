Небензя: Россия рассчитывает на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
- РИА Новости
«Преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабу с Чернобыльской», — сказал он.
Небензя выразил надежду, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в данных обстоятельствах осознаёт всю полноту своей ответственности и не станет препятствовать проведению данной миссии.
По его словам, российская сторона готова оказать максимальное содействие в решении всех организационных вопросов.
«Считаем оправданным, чтобы представители МАГАТЭ прибыли на ЗАЭС как можно скорее — возможно даже, до конца августа», — отметил он.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что «немедленной угрозы» ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на данный момент не зафиксировано.