Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии «немедленной угрозы» ядерной безопасности на ЗАЭС
- РИА Новости
«По моим оценкам, на данный момент немедленная угроза ядерной безопасности на ЗАЭС отсутствует», — приводит РИА Новости его слова на заседании Совбеза ООН.
Гросси добавил, что ситуация может измениться в любой момент.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе нормальный радиационный фон после обстрела ЗАЭС военными ВСУ.
Он также сообщил, что украинские военные во второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС и территорию вблизи атомного объекта.