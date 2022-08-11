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Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии «немедленной угрозы» ядерной безопасности на ЗАЭС

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«Немедленной угрозы» ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на данный момент не зафиксировано. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии «немедленной угрозы» ядерной безопасности на ЗАЭС
  • РИА Новости

«По моим оценкам, на данный момент немедленная угроза ядерной безопасности на ЗАЭС отсутствует», — приводит РИА Новости его слова на заседании Совбеза ООН.

Гросси добавил, что ситуация может измениться в любой момент.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе нормальный радиационный фон после обстрела ЗАЭС военными ВСУ.

Он также сообщил, что украинские военные во второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС и территорию вблизи атомного объекта.

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