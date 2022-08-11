Небензя заявил об ответственности западных спонсоров Киева в случае катастрофы на ЗАЭС
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По его словам, если атаки украинских войск на станцию продолжатся, то катастрофа может произойти в любой момент.
Он подчеркнул, что реальный масштаб ядерной катастрофы на Запорожской АЭС даже сложно представить.
«Вся ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева», — предупредил дипломат.
Также Небензя отметил, что Россия рассчитывает на скорейший визит экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию, возможно, до конца августа.