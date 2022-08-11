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Небензя заявил об ответственности западных спонсоров Киева в случае катастрофы на ЗАЭС

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RT
Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации заявил, что в случае катастрофы на Запорожской атомной электростанции ответственность ляжет на западных спонсоров Киева.
Небензя заявил об ответственности западных спонсоров Киева в случае катастрофы на ЗАЭС
  • © AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service

По его словам, если атаки украинских войск на станцию продолжатся, то катастрофа может произойти в любой момент.

Он подчеркнул, что реальный масштаб ядерной катастрофы на Запорожской АЭС даже сложно представить.

«Вся ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева», — предупредил дипломат.

Также Небензя отметил, что Россия рассчитывает на скорейший визит экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию, возможно, до конца августа.

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