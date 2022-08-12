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Захарова призвала Украину не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

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Россия призывает украинскую сторону не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя итоги состоявшегося 11 августа заседания СБ ООН по ситуации на атомной электростанции.
Захарова призвала Украину не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
  • © МИД России

По её словам, вызванный в зал заседаний СБ ООН представитель Украины использовал предоставленную ему трибуну для пустых и абсурдных заявлений.

«Специалисты агентства будут на ЗАЭС и увидят всё своими глазами. Призываем украинскую сторону и её покровителей не создавать помех важной и ответственной работе МАГАТЭ», — говорится в заявлении дипломата.   

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о готовности принять и обеспечить безопасность Генсека ООН Антониу Гутерреша и миссии МАГАТЭ в ходе инспекции Запорожской АЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что организация намерена активизировать контакты с Россией, Украиной и ООН для отправки миссии на АЭС.

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