Захарова призвала Украину не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
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По её словам, вызванный в зал заседаний СБ ООН представитель Украины использовал предоставленную ему трибуну для пустых и абсурдных заявлений.
«Специалисты агентства будут на ЗАЭС и увидят всё своими глазами. Призываем украинскую сторону и её покровителей не создавать помех важной и ответственной работе МАГАТЭ», — говорится в заявлении дипломата.
Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о готовности принять и обеспечить безопасность Генсека ООН Антониу Гутерреша и миссии МАГАТЭ в ходе инспекции Запорожской АЭС.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что организация намерена активизировать контакты с Россией, Украиной и ООН для отправки миссии на АЭС.