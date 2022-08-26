Рогов: ВСУ нанесли 10 ударов по хранилищу отходов ядерного топлива на Запорожской АЭС
- AFP
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«Сегодня было десять прилётов в район сухого хранилища отходов ядерного топлива. Украинская сторона целенаправленно целит именно туда», — сказал он РИА Новости.
Вместе с этим Рогов выразил уверенность, что украинским военным была дана команда бить именно по хранилищу отходов, добиваясь радиоактивного выброса.
По его словам, разрушений на хранилище нет.
Ранее Рогов заявил, что украинские военные перебили последнюю линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину.