Рогов: ВСУ нанесли 10 ударов по хранилищу отходов ядерного топлива на Запорожской АЭС

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ нанесли десять ударов по хранилищу отходов ядерного топлива на Запорожской АЭС.

«Сегодня было десять прилётов в район сухого хранилища отходов ядерного топлива. Украинская сторона целенаправленно целит именно туда», — сказал он РИА Новости.

Вместе с этим Рогов выразил уверенность, что украинским военным была дана команда бить именно по хранилищу отходов, добиваясь радиоактивного выброса.

По его словам, разрушений на хранилище нет.

Ранее Рогов заявил, что украинские военные перебили последнюю линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину.