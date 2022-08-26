Рогов заявил, что ВСУ перебили последнюю линию передачи с Запорожской АЭС на Украину

Украинские военные перебили последнюю линию передачи электричества с Запорожской АЭС на Украину. Об этом сообщил член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.

«Вчера, насколько мне известно, была перебита четвёртая линия, соответственно, физически невозможно передавать электроэнергию на правый берег Днепра», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 1».

Рогов добавил, что в настоящее время электричество с ЗАЭС не поступает на территорию Украины.

Накануне глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что из-за удара украинских военных по ЛЭП в районе Запорожской АЭС два энергоблока были отключены.