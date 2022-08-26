Рогов заявил, что ВСУ перебили последнюю линию передачи с Запорожской АЭС на Украину
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«Вчера, насколько мне известно, была перебита четвёртая линия, соответственно, физически невозможно передавать электроэнергию на правый берег Днепра», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 1».
Рогов добавил, что в настоящее время электричество с ЗАЭС не поступает на территорию Украины.
Накануне глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что из-за удара украинских военных по ЛЭП в районе Запорожской АЭС два энергоблока были отключены.