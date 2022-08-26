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Рогов заявил, что ВСУ перебили последнюю линию передачи с Запорожской АЭС на Украину

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Украинские военные перебили последнюю линию передачи электричества с Запорожской АЭС на Украину. Об этом сообщил член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов заявил, что ВСУ перебили последнюю линию передачи с Запорожской АЭС на Украину
  • © AP Photo

«Вчера, насколько мне известно, была перебита четвёртая линия, соответственно, физически невозможно передавать электроэнергию на правый берег Днепра», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 1».

Рогов добавил, что в настоящее время электричество с ЗАЭС не поступает на территорию Украины.

Накануне глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что из-за удара украинских военных по ЛЭП в районе Запорожской АЭС два энергоблока были отключены.

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