Из-за удара ВСУ по ЛЭП в районе Запорожской АЭС два энергоблока были отключены

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что из-за удара украинских военных по ЛЭП в районе Запорожской АЭС два энергоблока были отключены.

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал на своей странице в Telegram.

«Сегодня в результате удара со стороны вооружённых формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ 750 кВ. Возгоранием было спровоцировано замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения», — указал Балицкий.

Он также уточнил, что после ликвидации пожара один блок был запущен в работу.

На данный момент электроснабжение всех городов и районов Запорожской области восстановлено.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что украинская армия за сутки семь раз атаковала район ЗАЭС из крупнокалиберных орудий. Позднее поступила информация, что системы безопасности сработали на Запорожской атомной электростанции после сбоя электроснабжения на территории Запорожской области.