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Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения

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Системы безопасности сработали на Запорожской атомной электростанции после сбоя электроснабжения на территории Запорожской области.
Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации города Энергодара Запорожской области.

Отмечается, что было произведено переподключение станции.

По предварительным данным местных властей, из-за массированных обстрелов украинских войск произошло массовое возгорание поля и подлеска, что стало причиной короткого замыкания в сети. 

В администрации заявили, что в результате показатели энергосистемы полностью просели.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что украинская армия за сутки семь раз атаковала район ЗАЭС из крупнокалиберных орудий.

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