Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения
- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации города Энергодара Запорожской области.
Отмечается, что было произведено переподключение станции.
По предварительным данным местных властей, из-за массированных обстрелов украинских войск произошло массовое возгорание поля и подлеска, что стало причиной короткого замыкания в сети.
В администрации заявили, что в результате показатели энергосистемы полностью просели.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что украинская армия за сутки семь раз атаковала район ЗАЭС из крупнокалиберных орудий.