Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения

Системы безопасности сработали на Запорожской атомной электростанции после сбоя электроснабжения на территории Запорожской области.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации города Энергодара Запорожской области.

Отмечается, что было произведено переподключение станции.

По предварительным данным местных властей, из-за массированных обстрелов украинских войск произошло массовое возгорание поля и подлеска, что стало причиной короткого замыкания в сети.

В администрации заявили, что в результате показатели энергосистемы полностью просели.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что украинская армия за сутки семь раз атаковала район ЗАЭС из крупнокалиберных орудий.