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МО России: армия Украины за сутки семь раз атаковала район ЗАЭС из крупнокалиберных орудий

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Украинские войска продолжают артиллерийские обстрелы Запорожской атомной электростанции и города Энергодара, сообщило Министерство обороны. Только за последние сутки ВСУ семь раз нанесли удары из крупнокалиберных орудий по району АЭС.
МО России: армия Украины за сутки семь раз атаковала район ЗАЭС из крупнокалиберных орудий
  • РИА Новости

«Обстрелы велись с огневых позиций украинских войск в районах населённых пунктов Никополь, Марганец, Высшетарасовка и Червоногригоровка, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища», — говорится в сообщении министерства.

Ответным огнём артиллерии ВС России огневые средства ВСУ подавлены, отметили в МО.

Как ранее заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, остановка Запорожской АЭС из-за обстрелов со стороны Украины станет для украинской экономики смертельным ударом.

Корреспондент RT Алексей Репин первым из журналистов побывал на Запорожской АЭС и показал многочисленные доказательства обстрела станции со стороны Украины.

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