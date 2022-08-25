МО России: армия Украины за сутки семь раз атаковала район ЗАЭС из крупнокалиберных орудий

Украинские войска продолжают артиллерийские обстрелы Запорожской атомной электростанции и города Энергодара, сообщило Министерство обороны. Только за последние сутки ВСУ семь раз нанесли удары из крупнокалиберных орудий по району АЭС.

РИА Новости

«Обстрелы велись с огневых позиций украинских войск в районах населённых пунктов Никополь, Марганец, Высшетарасовка и Червоногригоровка, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища», — говорится в сообщении министерства. Ответным огнём артиллерии ВС России огневые средства ВСУ подавлены, отметили в МО. Как ранее заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, остановка Запорожской АЭС из-за обстрелов со стороны Украины станет для украинской экономики смертельным ударом. Корреспондент RT Алексей Репин первым из журналистов побывал на Запорожской АЭС и показал многочисленные доказательства обстрела станции со стороны Украины.