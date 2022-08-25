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В Запорожской области назвали смертельным ударом для Украины остановку ЗАЭС

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Остановка Запорожской АЭС из-за обстрелов со стороны Украины станет для украинской экономики смертельным ударом. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В Запорожской области назвали смертельным ударом для Украины остановку ЗАЭС
  • AP

«Энергетический удар будет смертельным для экономики и для простых людей, потому что действительно дома будет темно и холодно», — заявил он в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

Ранее корреспондент RT Алексей Репин первым из журналистов побывал на Запорожской АЭС и показал многочисленные доказательства обстрела станции со стороны Украины.

Ранее в Запорожской области заявили, что ультиматум украинского лидера Владимира Зеленского по ЗАЭС является для региона самоубийственным, выполнять его не будут.

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