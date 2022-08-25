В Запорожской области назвали смертельным ударом для Украины остановку ЗАЭС
- AP
«Энергетический удар будет смертельным для экономики и для простых людей, потому что действительно дома будет темно и холодно», — заявил он в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».
Ранее корреспондент RT Алексей Репин первым из журналистов побывал на Запорожской АЭС и показал многочисленные доказательства обстрела станции со стороны Украины.
Ранее в Запорожской области заявили, что ультиматум украинского лидера Владимира Зеленского по ЗАЭС является для региона самоубийственным, выполнять его не будут.