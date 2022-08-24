В Запорожской области заявили, что ультиматум Зеленского по ЗАЭС выполнен не будет

Ультиматум украинского лидера Владимира Зеленского по Запорожской АЭС (ЗАЭС) является для региона самоубийственным, выполнять его не будут. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее президент Украины призвал мировое сообщество оказать влияние на Россию и заставить её вывести войска с территории ЗАЭС.

«Ультиматум Зеленского в переводе на человеческий язык обозначает только одно: вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы и держать в заложниках весь мир», — приводит РИА Новости слова Рогова.

По его мнению, вывод российских войск с объекта равносилен самоубийству, такое решение не может быть принято.

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Москва распространила в Совбезе и Генассамблее ООН фотографии, свидетельствующие об обстрелах Запорожской АЭС со стороны армии Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев обстрелами Запорожской АЭС подвергает риску ядерной катастрофы всю Европу.