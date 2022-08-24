военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Запорожской области заявили, что ультиматум Зеленского по ЗАЭС выполнен не будет

Короткая ссылка
Ультиматум украинского лидера Владимира Зеленского по Запорожской АЭС (ЗАЭС) является для региона самоубийственным, выполнять его не будут. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее президент Украины призвал мировое сообщество оказать влияние на Россию и заставить её вывести войска с территории ЗАЭС.

«Ультиматум Зеленского в переводе на человеческий язык обозначает только одно: вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы и держать в заложниках весь мир», — приводит РИА Новости слова Рогова.

По его мнению, вывод российских войск с объекта равносилен самоубийству, такое решение не может быть принято.

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Москва распространила в Совбезе и Генассамблее ООН фотографии, свидетельствующие об обстрелах Запорожской АЭС со стороны армии Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев обстрелами Запорожской АЭС подвергает риску ядерной катастрофы всю Европу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить