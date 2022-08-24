В Запорожской области заявили, что ультиматум Зеленского по ЗАЭС выполнен не будет
Ранее президент Украины призвал мировое сообщество оказать влияние на Россию и заставить её вывести войска с территории ЗАЭС.
«Ультиматум Зеленского в переводе на человеческий язык обозначает только одно: вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы и держать в заложниках весь мир», — приводит РИА Новости слова Рогова.
По его мнению, вывод российских войск с объекта равносилен самоубийству, такое решение не может быть принято.
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Москва распространила в Совбезе и Генассамблее ООН фотографии, свидетельствующие об обстрелах Запорожской АЭС со стороны армии Украины.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев обстрелами Запорожской АЭС подвергает риску ядерной катастрофы всю Европу.