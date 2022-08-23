Лавров: обстреливая ЗАЭС, Киев подвергает риску ядерной катастрофы всю Европу

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Франции Катрин Колонна заявил, что Киев, продолжая обстреливать Запорожскую АЭС, подвергает риску ядерной катастрофы всю Европу.

«Лавров отметил, что киевский режим продолжает обстреливать крупнейшую в Европе атомную станцию и прилегающую к ней территорию, подвергает опасности ядерной катастрофы все европейское население при явном попустительстве своих зарубежных спонсоров», — сообщается на сайте МИД России.

Также в ходе разговора министры обменялись мнениями по проблематике двусторонних отношений, представляющих взаимный интерес.

Ранее в Париже сообщили, что глава МИД Франции обсудила по телефону с Лавровым отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.