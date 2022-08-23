военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Лавров: обстреливая ЗАЭС, Киев подвергает риску ядерной катастрофы всю Европу

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Франции Катрин Колонна заявил, что Киев, продолжая обстреливать Запорожскую АЭС, подвергает риску ядерной катастрофы всю Европу.
Лавров: обстреливая ЗАЭС, Киев подвергает риску ядерной катастрофы всю Европу
  • РИА Новости

«Лавров отметил, что киевский режим продолжает обстреливать крупнейшую в Европе атомную станцию и прилегающую к ней территорию, подвергает опасности ядерной катастрофы все европейское население при явном попустительстве своих зарубежных спонсоров», — сообщается на сайте МИД России.

Также в ходе разговора министры обменялись мнениями по проблематике двусторонних отношений, представляющих взаимный интерес.

Ранее в Париже сообщили, что глава МИД Франции обсудила по телефону с Лавровым отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить