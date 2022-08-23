Постпред Небензя: Россия не размещает тяжёлых вооружений на Запорожской АЭС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности заявил коллегам, что украинская армия продолжает провокации в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

В частности, дипломат напомнил, что ВСУ продолжают атаки и артобстрелы территории АЭС, в том числе с применением западных вооружений и беспилотников.

Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС деградировала, констатировал Небензя.

Во время выступления он также продемонстрировал фотографии следов обстрелов, проводимых украинскими военными.

Вместе с тем Небензя отметил бездействие Запада по отношению к ситуации с АЭС. Продолжение обстрелов является следствием преступного попустительства западных стран, подчеркнул дипломат.

«Вопреки ложным заявлениям киевского режима и его кураторов, Россия не размещает на территории ЗАЭС тяжёлых вооружений и не использует станцию в военных целях. Минобороны России готово предоставить МАГАТЭ снимки высокого разрешения, на которых видно, что оружие, тем более тяжёлое, на территории станции не размещается», — сказал российский постпред.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Франции Катрин Колонна, Киев, продолжая обстреливать Запорожскую АЭС, подвергает риску ядерной катастрофы всю Европу.