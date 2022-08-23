Россия показала в СБ ООН снимки, подтверждающие обстрелы ЗАЭС Украиной

Россия распространила в СБ и Генассамблее ООН фотографии, свидетельствующие об обстрелах Запорожской АЭС со стороны армии Украины, заявил российский постпред при организации Василий Небензя.

«У нас целая подборка таких фотосвидетельств. Мы распространили её сегодня утром в качестве официального документа Совета Безопасности и Генассамблеи ООН», — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

По его словам, продолжающиеся атаки на ЗАЭС со стороны Киева являются преступным попустительством со стороны западных покровителей украинского режима.

Также Небензя заявил, что Россия не размещает на территории ЗАЭС тяжёлых вооружений и не использует станцию в военных целях.