Россия показала в СБ ООН снимки, подтверждающие обстрелы ЗАЭС Украиной
«У нас целая подборка таких фотосвидетельств. Мы распространили её сегодня утром в качестве официального документа Совета Безопасности и Генассамблеи ООН», — сказал Небензя на заседании СБ ООН.
По его словам, продолжающиеся атаки на ЗАЭС со стороны Киева являются преступным попустительством со стороны западных покровителей украинского режима.
Также Небензя заявил, что Россия не размещает на территории ЗАЭС тяжёлых вооружений и не использует станцию в военных целях.