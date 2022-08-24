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Корреспондент RT показал доказательства стрельбы украинских военных по ЗАЭС

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Корреспондент RT Алексей Репин первым из журналистов побывал на Запорожской АЭС и показал многочисленные доказательства обстрела станции со стороны Украины.

На кадрах видны последствия разрушений после того, как снаряд ВСУ угодил в одну из насосных станций в конце июля. От серьёзных последствий АЭС спасло лишь то, что оборудование находилось в подвале.

В некоторых зданиях на территории станции разбиты окна, а на стенах следы от осколков разорвавшихся снарядов.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности заявил коллегам, что украинская армия продолжает провокации в районе Энергодара и ЗАЭС.

По его словам, Россия не размещает тяжёлых вооружений на Запорожской АЭС.

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