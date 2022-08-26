«Энергоатом»: Запорожская АЭС остаётся отключённой от украинских энергосетей
- AP
- © Russian Defense Ministry Press Service
«Собственные нужды станции в электропитании сейчас обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины», — говорится в сообщении.
Также в «Энергоатоме» уточнили, что линия выдачи мощности АЭС восстановлена, а также ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети.
Накануне глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что из-за удара украинских военных по ЛЭП в районе Запорожской АЭС два энергоблока были отключены.