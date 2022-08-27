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В Минобороны России заявили, что радиационная обстановка на ЗАЭС остаётся в норме

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Радиационная обстановка на Запорожской АЭС находится в пределах нормы, заверили в Минобороны России на фоне сообщений об атаке украинских военных на объект.
В Минобороны России заявили, что радиационная обстановка на ЗАЭС остаётся в норме
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме. Контроль технического состояния атомной станции и обеспечение её функционирования выполняются штатным техническим персоналом», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в результате очередного обстрела ВСУ четыре снаряда попали по крыше одного из спецкорпусов Запорожской АЭС, где хранится американское ядерное топливо.

Ещё несколько разорвались вблизи сухого хранилища отработанного ядерного топлива и спецкорпуса № 2, где находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы «ТВЭЛ» и хранилище твердых радиоактивных отходов.

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил о своей приверженности скорейшей отправке экспертной миссии агентства на Запорожскую АЭС.

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