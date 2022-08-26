Глава МАГАТЭ: риск аварии на ЗАЭС исключать нельзя

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что риск аварии на Запорожской АЭС исключать нельзя.

Об этом он рассказал в интервью французской газете Le Monde.

«Объект функционирует, но с трудностями, так что в нынешних обстоятельствах сценарий аварии исключать нельзя. Постоянные перебои с электроснабжением, проблемы с отработавшим топливом», — пояснил Гросси.

Он также добавил, что в МАГАТЭ не ожидали, что крупная АЭС окажется в центре масштабного противостояния с использованием обычных вооружений.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о получении от России и Украины гарантий безопасности для предстоящей миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.